Acusan a Roberto Sánchez de apropiarse de 300 mil soles

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, deberá afrontar un juicio en plena campaña electoral tras las acusaciones formuladas por la Fiscalía. Según la investigación del Ministerio Público, Sánchez Palomino habría desviado cerca de 280 mil soles de los fondos de su partido hacia cuentas personales y también a las de su hermano, William Sánchez Palomino.

De acuerdo con las indagaciones, los hechos se remontan al año 2018 durante la campaña para las elecciones regionales y municipales. La Fiscalía sostiene que los aportes realizados por militantes y simpatizantes terminaron depositados en cuentas no oficiales del partido político. Ante ello, diversos congresistas señalaron que el propio candidato debería solicitar celeridad en el proceso para esclarecer su situación judicial.

Roberto Chiabra cuestionó la presunta apropiación de fondos partidarios y advirtió sobre las implicancias que esto tendría en una eventual administración pública. Asimismo, consideró que el juicio debe desarrollarse rápidamente para evitar complicaciones en medio de la campaña presidencial. En la misma línea, Carlos Zeballos sostuvo que los partidos tienen la responsabilidad de transparentar el ingreso y salida de recursos.

DELITO DE FALSA DECLARACIÓN

La investigación también alcanza presuntas irregularidades ocurridas en las elecciones congresales complementarias del año 2020, cuando se habrían realizado pagos de mil soles por candidato sin ser declarados ante la ONPE. Por este motivo, la Fiscalía le atribuye el presunto delito de falsa declaración. María del Carmen Alva afirmó que sería complicado para un aspirante enfrentar un juicio y una posible sentencia durante el proceso electoral.