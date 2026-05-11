Camino a la segunda vuelta: Menos de 15 mil votos separan a Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez

La definición de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral está cada vez más cerca. Con el 99.743 % de actas procesadas, Keiko Fujimori aseguró su pase a la siguiente etapa de las elecciones, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto el segundo lugar, separados por menos de 15 mil votos.

En paralelo, algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) comenzaron a proclamar los resultados correspondientes a la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril. Los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 1 y Lima Centro 2 dieron como ganadores en Lima Metropolitana a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Jessica Clavijo, representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que una vez culminen las proclamaciones de los Jurados Electorales Especiales de todo el país, se realizará la proclamación centralizada de resultados oficiales.

ONPE SIGUE BAJO LA LUPA

Sin embargo, en medio de este panorama electoral que aún no define oficialmente quiénes pasarán a la segunda vuelta, surgieron nuevas revelaciones sobre presuntas irregularidades en la ONPE. Esto, luego de conocerse que la empresa encargada de la auditoría informática del proceso electoral fue sancionada en 2016 por presentar información inexacta relacionada con resultados electorales.

Tras la difusión de esta denuncia periodística, la ONPE brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que todas las observaciones detectadas durante las elecciones del 12 de abril no tuvieron ningún impacto en el desarrollo ni en los resultados del proceso electoral.