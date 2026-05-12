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12/05/2026

Guillermo Bermejo busca salir libre pese a condena por afiliación terrorista

El excongresista Guillermo Bermejo solicitó al Poder Judicial que se suspenda la orden de prisión en su contra mientras se resuelve la apelación a la condena recibida por afiliación terrorista.

Fuente: JUSTICIA TV



La justicia determinó en primera instancia que Bermejo mantuvo vínculos con los Quispe Palomino y acudió a campamentos terroristas donde, según la sentencia, participó en actividades de adoctrinamiento vinculadas a Sendero Luminoso.

Durante la audiencia, Bermejo aseguró haber colaborado con la justicia y pidió afrontar el proceso en libertad. Sin embargo, especialistas recordaron que el antiguo Código Procesal Penal no contempla este beneficio para condenados por terrorismo.

La abogada penalista Romy Chan advirtió que otorgarle libertad representaría un riesgo, pues existe la posibilidad de que no vuelva a presentarse ante la justicia si la condena es confirmada en segunda instancia.


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