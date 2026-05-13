Las posibles alianzas políticas rumbo a la segunda vuelta

A pocos días de la eventual segunda vuelta electoral, diversas agrupaciones políticas vienen definiendo posiciones y posibles alianzas en torno a los candidatos que disputarían la presidencia.

El partido Primero la Gente, que tuvo como candidata presidencial a Marisol Pérez Tello, emitió un comunicado en el que anunció un “apoyo crítico” a la candidatura de Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

No obstante, la postura expresada en el pronunciamiento difiere de declaraciones previas de Pérez Tello, quien días antes manifestó en una entrevista a un medio local que no respaldaría a ninguno de los candidatos que lograran pasar a la segunda vuelta.

En paralelo, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estaría buscando consolidar alianzas políticas con Jorge Nieto, representante del partido Buen Gobierno.

CONTEO ELECTORAL CONTINÚA

Mientras tanto, el conteo electoral continúa avanzando. Con el 99,9 % de actas contabilizadas, Roberto Sánchez mantiene una ventaja sobre Rafael López Aliaga. Sin embargo, la proclamación oficial de resultados aún depende de la resolución de actas observadas por parte de los Jurados Electorales Especiales.

El Jurado Nacional de Elecciones estimó que los resultados definitivos de la elección presidencial podrían estar disponibles antes del 15 de mayo.