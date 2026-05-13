Francis Paredes es investigada por presunta red criminal vinculada a contratos de vuelos médicos

La intervención fiscal incluyó 10 inmuebles, entre ellos la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria de Podemos Perú. Según la tesis del Ministerio Público, la presunta organización habría operado mediante el direccionamiento de contrataciones de ambulancias aéreas y el cobro por asignación de cargos en entidades públicas.

De acuerdo con las investigaciones, Francis Paredes sería señalada como la presunta líder de esta red criminal. Los operativos comenzaron desde las 4:30 de la mañana y contaron con apoyo del Escuadrón Verde y agentes de la Dircocor, mientras continúan las diligencias en los inmuebles intervenidos.

Desde el Congreso, legisladores de distintas bancadas se pronunciaron sobre el caso y señalaron que la Comisión de Ética podría actuar de oficio. Incluso, algunos parlamentarios indicaron que el Ministerio Público podría solicitar el levantamiento del fuero parlamentario para continuar con las investigaciones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Francis Paredes rechazó las acusaciones y aseguró que tanto ella como su hermana no tienen vínculos con actos ilícitos. Además, afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y pidió objetividad en el proceso.