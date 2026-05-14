Elecciones 2026: JNE anuncia fecha para conocer resultados de las votaciones del 12 de abril

Ante las irregularidades suscitadas el domingo 12 de abril, fecha en la que se realizaron las elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a una conferencia para dar a conocer cuándo se proclamarán los resultados de los comicios.

Desde la entidad señalaron que se están respetando todos los procesos correspondientes para informar a los peruanos quiénes serán los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta y buscarán llegar a Palacio de Gobierno el 28 de julio.

“Habiéndose desarrollado una sesión del pleno, que contó con la participación del jefe interino de la ONPE y embajador Pedro Bravo, se acordó que el sábado 16 de mayo es la fecha máxima para que los JEE realicen las proclamaciones descentralizadas (…) El domingo 17 de mayo, el JNE proclamará los resultados de la elección presidencial”, mencionaron desde el JNE.

Destacan el trabajo del JEE

Ante las actas electorales cuestionadas, el Jurado Electoral Especial (JEE) viene realizando un trabajo minucioso en el recuento de votos, labor que fue saludada por el presidente del JNE, Roberto Burneo. “Quiero reconocer el esfuerzo de todos los que han trabajado jornadas largas (…) con objetividad, transparencia y estricto apego a la ley”, expresó Burneo.