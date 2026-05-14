Renovación Popular rechaza decisión del JNE y cuestiona proceso electoral

Renovación Popular emitió un comunicado en el que rechaza la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los resultados electorales y asegura que el proceso no habría contado con las garantías necesarias de transparencia. La agrupación anunció que sus representantes asumirán sus cargos en el Congreso y continuarán desde ese espacio con sus cuestionamientos al proceso.

El partido señaló que las autoridades electorales no habrían cumplido adecuadamente con la fiscalización y custodia del material electoral durante las elecciones realizadas el pasado 12 de abril.

Asimismo, indicó que mantendrá su postura crítica frente a los resultados y reiteró su respaldo a sus votantes, afirmando que continuará impulsando acciones políticas desde el Parlamento.

Congresistas de la agrupación también confirmaron que asumirán sus cargos como diputados y senadores electos, aunque aún se mantiene la expectativa sobre la decisión final de Rafael López Aliaga respecto a su eventual juramentación como senador.