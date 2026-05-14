Segunda vuelta: Keiko Fujimori plantea debates entre candidatos, vicepresidentes y equipos técnicos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que este domingo 17 de mayo se proclamarán oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial 2026. La expectativa política aumenta debido a la ajustada disputa por el segundo lugar entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, mientras también avanzan los preparativos para posibles debates presidenciales y el proceso de elección del nuevo jefe de la ONPE tras la salida de Piero Corvetto.

JNE OFICIALIZARÁ CANDIDATOS QUE PASARÁN A SEGUNDA VUELTA

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de resultados se realizará este domingo en conferencia pública. Según detalló, los Jurados Electorales Especiales culminarán este sábado 16 de mayo la revisión y proclamación descentralizada de resultados, permitiendo así oficializar a las fórmulas presidenciales que disputarán la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

Actualmente, el conteo oficial supera el 99.9 % de actas procesadas y mantiene una diferencia cercana a los 20 mil votos entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, disputa que definirá quién enfrentará a Keiko Fujimori. Además, las autoridades electorales revelaron que más de 68 mil actas fueron observadas por errores aritméticos, problemas de legibilidad o datos incompletos, una cifra que duplica los registros del proceso electoral de 2021.

DEBATE PRESIDENCIAL GENERA TENSIÓN ENTRE KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ

Luego de que Keiko Fujimori propusiera la realización de tres debates presidenciales, el candidato Roberto Sánchez aceptó el reto, pero planteó que uno de los encuentros se realice en Chota, Cajamarca. El aspirante aseguró que los debates deben desarrollarse en distintas regiones del país y sostuvo que “la peruanidad es desde Tumbes hasta Tacna”.

La propuesta recordó el escenario electoral de 2021, cuando Pedro Castillo también pidió debatir fuera de Lima. Sin embargo, Keiko Fujimori respondió cuestionando la elección de Chota y acusó a su rival de intentar replicar la estrategia política utilizada hace cinco años. Mientras tanto, especialistas y excandidatos consideraron viable que el Jurado Nacional de Elecciones organice debates entre candidatos, vicepresidentes y equipos técnicos en pocos días.

ONPE BUSCA NUEVO JEFE TRAS SALIDA DE PIERO CORVETTO

En paralelo al cierre del proceso electoral, la Junta Nacional de Justicia (JNJ)inició la evaluación de 21 postulantes que buscan asumir la jefatura de la ONPE luego de la renuncia de Piero Corvetto. El proceso de selección se desarrolla en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades registradas durante la primera vuelta presidencial.

Especialistas señalaron que el nuevo titular de la ONPE deberá recuperar la confianza ciudadana y ejercer liderazgo institucional en un contexto de alta tensión política. Entre los nombres que figuran en la lista aparece Willy Ramírez Chavarry, familiar del exintegrante de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Según el cronograma de la Junta Nacional de Justicia, el próximo 2 de julio se conocerá oficialmente quién asumirá la conducción del organismo electoral.