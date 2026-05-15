Enrique Castillo analiza pase a segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Tras un mes y tres días de espera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia el próximo domingo 7 de junio, pese a las irregularidades registradas durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

En medio de este escenario, el analista político Enrique Castillo compartió en 24 Horas Mediodía su postura sobre lo que podría ocurrir en las urnas en menos de 30 días. Además, sostuvo que Fujimori y Sánchez tendrán poco tiempo para captar el respaldo de los votantes indecisos. También recordó que los peruanos aún esperan el informe solicitado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los contratiempos registrados en diversos puntos del país durante los comicios.

“Todos sabían el resultado final; la brecha se iba acrecentando cada vez más. Una diferencia de 20 mil votos entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga es importante en estos tiempos (…) A partir del domingo, tendrán 17 días de campaña (…) Se anunció una auditoría y hasta el momento no hay detalles de ello”, comentó.

De acuerdo con los resultados obtenidos por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en primera vuelta, ambos aspirantes a la presidencia cuentan, en conjunto, con un máximo del 30 % de respaldo. Según Enrique Castillo, esto significa que solo una parte del electorado apostó inicialmente por una u otra candidatura.

¿Dónde podría realizarse el primer debate?

Luego de que Sánchez Palomino propusiera realizar un debate en Chota, Fujimori Higuchi aceptó la iniciativa del postulante de Juntos por el Perú (JP). Ante ello, las autoridades locales informaron que vienen realizando las coordinaciones respectivas para recibir a ambos candidatos presidenciales y permitir que expongan sus propuestas ante la ciudadanía.