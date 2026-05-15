Camino a la segunda vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan primeros cruces

La ONPE llegó finalmente al 100% de actas contabilizadas y dejó definido el panorama rumbo a la segunda vuelta presidencial 2026. Tras más de un mes desde el desarrollo de los comicios, Roberto Sánchez logró asegurar su pase a la siguiente etapa electoral al superar por 21,210 votos a Rafael López Aliaga, mientras solo resta la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones este domingo 17 de mayo.

Con el total de actas procesadas, Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con 17.181% de los votos, equivalente a más de 2 millones 800 mil votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 12.031%, suficiente para quedarse con el segundo lugar y sellar su presencia en la segunda vuelta presidencial. Por su parte, Rafael López Aliaga registró 11.904%, quedando fuera de la contienda por una diferencia mínima que mantuvo la expectativa política hasta las últimas horas.

Especialistas sostienen que la suma de las preferencias obtenidas por ambos candidatos presidenciales representa apenas una parte reducida del electorado nacional. Entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez apenas superan el 29% de votos válidos, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa el nivel de fragmentación política en el país.

ENFRENTAMIENTOS POR DEBATE PRESIDENCIAL

Mientras tanto, el escenario político ya comenzó a moverse antes de la proclamación oficial. Durante actividades realizadas en Piura, Roberto Sánchez adelantó que presentará a su equipo técnico tras la oficialización de los resultados, incluyendo a sus voceros y responsables económicos. Además, insistió en su propuesta para que el debate presidencial se desarrolle fuera de Lima, una declaración que rápidamente generó reacciones.

Desde La Libertad, Keiko Fujimori respondió a las declaraciones de Roberto Sánchez y planteó que se desarrollen tres debates electorales, incluyendo encuentros entre candidatos presidenciales, vicepresidencias y equipos técnicos. Paralelamente, analistas señalan que ambos aspirantes tendrán que iniciar negociaciones y buscar alianzas con agrupaciones que quedaron fuera de carrera, mientras continúan pendientes temas relacionados con auditorías y cuestionamientos surgidos durante el proceso electoral.

PEDIDO DE INDULTO DE CASTILLO

Además, mientras el escenario político se enfoca en la segunda vuelta presidencial, otro tema que genera atención es la situación del expresidente Pedro Castillo. El Gobierno otorgó un plazo hasta junio para que su defensa subsane las observaciones detectadas en la solicitud de indulto presentada ante la Comisión de Gracias Presidenciales, lo que permitiría continuar con el trámite.

La medida ha generado posiciones divididas en el ámbito político, debido a que algunos sectores consideran que existiría una eventual intención de facilitar el proceso, mientras abogados y especialistas recuerdan que para la procedencia de un indulto la sentencia en primera instancia debe quedar firme.