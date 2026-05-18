César Campos ADVIERTE sobre Roberto Sánchez tras pase a segunda vuelta

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara, el domingo 17 de mayo, a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, el analista político César Campos se pronunció sobre el escenario electoral que enfrentarán los peruanos el próximo domingo 7 de junio.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Campos sostuvo que los próximos comicios serán decisivos para el futuro del país. “Hoy por hoy nos estamos jugando el destino del Perú (…) Está de por medio el futuro del país, de nuestros hijos y también el de nuestra economía”, señaló.

Opinión sobre Roberto Sánchez

En otro momento, César Campos expresó duros cuestionamientos contra Roberto Sánchez y advirtió sobre lo que, según su análisis, podría representar una eventual llegada del candidato de Juntos por el Perú al Gobierno.

“Creo que el señor Roberto Sánchez representa a la minería ilegal (…) El señor Sánchez está garantizando satisfacer las expectativas de los poderes fácticos. Estoy convencido de que Roberto Sánchez no va a querer gobernar con las reglas de juego, él va a querer apelar a la vieja práctica de hacer referéndums, movilizar al pueblo (…) Él va a quebrar todas las reglas posibles con el propósito de generar una nueva Constitución”, sostuvo.

Finalmente, el analista político afirmó que, desde su perspectiva, Sánchez no tendría una postura democrática frente a la oposición. “No nos preparemos para un Roberto Sánchez democrático o que va a dialogar con la oposición (…) El señor Sánchez tiene un objetivo claro: esta clase de personas no alterna el poder y va a querer quedarse”, precisó.