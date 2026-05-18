Ministro de Justicia confirma que pedido de indulto a Pedro Castillo fue declarado inadmisible

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, acudió al Congreso para explicar el procedimiento de indultos y gracias presidenciales en medio de versiones sobre un posible beneficio a favor del expresidente Pedro Castillo.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el titular del Minjus confirmó que la solicitud presentada por la defensa de Castillo fue declarada inadmisible y que se otorgó un plazo para subsanar observaciones, lo cual no ocurrió.

Jiménez detalló que la Comisión de Gracias Presidenciales solo realiza un análisis técnico y legal de las solicitudes, mientras que la decisión final corresponde exclusivamente al presidente de la República.

La sesión también estuvo marcada por la escasa presencia de congresistas. De los 37 integrantes de la comisión, solo tres parlamentarios asistieron presencialmente a escuchar al ministro, situación que generó críticas por el aparente desinterés en las labores de fiscalización.