Renovación Popular reafirma rechazo al comunismo tras resultados electorales

A más de 20 días de la segunda vuelta electoral, representantes de Renovación Popular se pronunciaron sobre el escenario político y reiteraron sus cuestionamientos al proceso electoral. La agrupación insiste en que existió un presunto fraude tras la proclamación de resultados.

Durante declaraciones a la prensa, los congresistas Norma Yarrow y Alejandro Muñante marcaron distancia de las agrupaciones de izquierda y señalaron que su bancada no negociará con propuestas vinculadas al comunismo. Además, indicaron que respetarán el espacio político de Renovación Popular tras los resultados electorales.

Muñante afirmó que el partido mantendrá una línea ideológica clara y aseguró que esperan coherencia de otras agrupaciones cuando se presenten proyectos de ley orientados a beneficiar a los sectores más vulnerables. Asimismo, señalaron que ningún excandidato tendría la capacidad de transferir votos directamente a otro postulante.

Por otro lado, Keiko Fujimori recorrió el distrito de Santa Rosa y presentó nuevas propuestas sociales enfocadas en fortalecer programas como Pensión 65, becas educativas, comedores populares y ollitas comunes. La lideresa de Fuerza Popular también anunció la entrega de un bono mensual para dirigentes sociales.

Finalmente, analistas señalaron que las propuestas sociales deberán sostenerse mediante mayor inversión privada y crecimiento económico, mientras los candidatos continúan recorriendo distintas regiones del país en busca del respaldo ciudadano.