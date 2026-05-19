Roberto Sánchez vuelve a retar a Julio Velarde: “Unos vienen y otros salen”

El candidato presidencial Roberto Sánchez volvió a pronunciarse sobre la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Durante sus declaraciones, sostuvo que las instituciones “son más relevantes que los gestores” y remarcó que el ente emisor debe mantener su independencia.

Sánchez también recordó que los actuales directores del BCR fueron designados por el actual gobierno y que sus funciones tienen una duración de cinco años. En ese sentido, indicó que cualquier decisión deberá evaluarse dentro del marco institucional y respetando la autonomía del organismo encargado de la política monetaria del país.

Consultado sobre declaraciones previas en las que habría planteado la salida de Velarde, el candidato evitó reafirmar esa postura y destacó que existe disposición para el diálogo. “Hemos tenido idas y vueltas. Él también ha tenido expresiones dialogantes y ha publicado su deseo de culminar este periodo de gestión”, manifestó.

INTENTÓ MAQUILLAR SU POSTURA

Sánchez intentó maquillar su postura y sostuvo que su agrupación política mantiene una posición de respeto hacia el Banco Central de Reserva al señalar que la prioridad es sostener la estabilidad macroeconómica. “Estamos en la capacidad de conversar y de hacer una asociación de nuestra política macroeconómica”, agregó.