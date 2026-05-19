Comisión de Fiscalización sesionó casi vacía durante presentación del Ministro de Justicia

La Comisión de Fiscalización del Congreso sesionó este martes con una mínima asistencia de parlamentarios durante la presentación del ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Porra. De los 37 integrantes del grupo de trabajo, únicamente tres congresistas acudieron de manera presencial.

El titular de Justicia llegó al Parlamento para responder sobre la composición de la Comisión de Gracias Presidenciales, en medio de los cuestionamientos por un posible indulto al expresidente Pedro Castillo. Durante su intervención, aclaró que dicho grupo no otorga indultos, sino que evalúa expedientes y emite recomendaciones al Ejecutivo.

Jiménez Porra explicó que cualquier pedido de gracia presidencial debe pasar primero por la comisión correspondiente antes de llegar al despacho presidencial. Además, precisó que una eventual decisión también requeriría el refrendo del ministro de Justicia.

La baja asistencia generó críticas entre algunos parlamentarios, quienes cuestionaron especialmente la ausencia de Ilich López, impulsor de la citación al ministro. Asimismo, se recordó que la Comisión de Gracias Presidenciales permanece incompleta tras la renuncia de Leslie González, situación que impide analizar nuevos casos.