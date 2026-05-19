Debate presidencial: JNE define temas y formato del encuentro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El Jurado Nacional de Elecciones anunció los temas y la metodología oficial del debate presidencial que sostendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo domingo 31 de mayo desde las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima. El encuentro tendrá una duración aproximada de una hora con cuarenta minutos.

El director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, informó que ambos candidatos debatirán sobre cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza. Según indicó, los temas fueron consensuados tras dos reuniones sostenidas entre representantes de ambas agrupaciones políticas y el organismo electoral.

De acuerdo con el formato aprobado, cada candidato tendrá inicialmente un minuto para presentarse ante la ciudadanía y exponer sus principales mensajes de campaña. Posteriormente, participarán en un panel cara a cara, donde contarán con tres minutos para desarrollar sus propuestas respecto a cada uno de los temas planteados.

PREGUNTAS CIUDADANAS

El debate también incluirá preguntas ciudadanas vinculadas a los cuatro ejes temáticos. “La pregunta ciudadana abrirá el diálogo, con un tiempo de tres minutos para cada uno”, explicó Carlos Vilela. Finalmente, cada aspirante presidencial dispondrá de dos minutos para emitir un mensaje de cierre dirigido a los electores.

La moderación del debate estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villarreal. Además, el representante del Jurado Nacional de Elecciones señaló a los medios que se permitirá a cada candidato asistir acompañado de un equipo técnico conformado por asesores y personal de comunicaciones.