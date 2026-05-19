Keiko Fujimori presenta a Luis Dyer como jefe nacional de personeros de Fuerza Popular

A tres semanas de las elecciones de segunda vuelta, la candidata presidencial Keiko Fujimori presentó oficialmente a Luis Dyer como jefe nacional de personeros de Fuerza Popular. Durante una conferencia de prensa, el representante del partido informó que, hasta la fecha, ya se han inscrito más de 13 mil personeros para participar en la jornada electoral.

Luis Dyer señaló que los personeros deberán pasar por un proceso de capacitación para desempeñar sus funciones durante el proceso electoral. “Para esta segunda vuelta, al día de hoy, ya contamos con 13 mil 500 personeros inscritos”, indicó, destacando que el objetivo es reforzar la presencia partidaria en las mesas de votación a nivel nacional.

Asimismo, el representante de Fuerza Popular informó que el partido presentó una solicitud oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que los personeros puedan transmitir en vivo el escrutinio de votos. Según explicó, tras consultar con especialistas legales, consideran que no existe ninguna norma que prohíba grabar dicho proceso y señalaron que la medida busca garantizar la transparencia electoral.

EN BUSCA DE PERSONEROS

En respuesta a la convocatoria realizada por Keiko Fujimori para alcanzar los cien mil personeros, Dyer aseguró que todos participarán de manera voluntaria y negó que el partido esté realizando pagos. Durante la presentación, Fuerza Popular también mostró a figuras vinculadas al arte, el fútbol y la gastronomía peruana que se han sumado como personeros para esta segunda vuelta electoral.