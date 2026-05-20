Keiko Fujimori se pronuncia por encuestas presidenciales

La candidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció sobre los recientes sondeos de intención de voto y señaló que recibe los resultados con prudencia, debido a que considera que todavía existe un empate técnico frente a Roberto Sánchez en la carrera electoral. “Estamos todavía, prácticamente, en un empate”, declaró durante una actividad realizada en Chorrillos.

La lideresa de Fuerza Popular hizo referencia a la última encuesta de Ipsos, la cual le otorga 39% de intención de voto frente al 35% alcanzado por Roberto Sánchez. Según indicó, la “foto del momento” demuestra que la contienda continúa siendo bastante ajustada a pocos días del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, Fujimori anunció que mantendrá en reserva los nombres de los integrantes de su equipo técnico hasta días previos al debate programado para este domingo 24 de mayo. La candidata señaló que busca presentar propuestas concretas y evitar distracciones en la etapa final de la campaña electoral.

¿SE VIENEN ALIANZAS POLÍTICAS?

Por otro lado, descartó que exista una alianza partidaria oficial de cara a la segunda vuelta. Sin embargo, confirmó que sus virtuales senadores y diputados ya sostienen conversaciones con diversas agrupaciones políticas, entre ellas Renovación Popular, con el objetivo de garantizar gobernabilidad en caso de llegar al poder.