Encuesta electoral muestra panorama ajustado de cara a la segunda vuelta

Una nueva encuesta del Centro de Investigación Territorial (CIT) revela un escenario competitivo en la intención de voto de cara a la segunda vuelta electoral. Según el sondeo, el 40% votaría por Keiko Fujimori, mientras que el 36% lo haría por Roberto Sánchez y un 24% optaría por voto blanco o viciado.

El estudio también detalla que, al excluir los votos blancos y viciados, la contienda se ajusta a una proporción aproximada de 55% frente a 45%, lo que refleja un panorama aún variable a pocos días del proceso electoral.

En otro punto, la encuesta indica altos niveles de desaprobación hacia la gestión del presidente José María Balcázar, que alcanza cerca del 93.8%, mientras que la aprobación cae a 4.3% a nivel nacional, según el mismo informe.

Asimismo, el 60% de encuestados afirma no confiar en el sistema electoral peruano, con mayor desconfianza en Lima y el norte del país. La ficha técnica señala una muestra de 1220 personas a nivel nacional, con un margen de error de ±2.8%.