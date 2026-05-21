Keiko Fujimori adelantó detalles de su equipo técnico para debate electoral

El Jurado Nacional de Elecciones presentará este viernes a los integrantes de los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, de cara al debate programado para este domingo.

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, la candidata de Fuerza Popular señaló que su equipo estará conformado por experiencia y “sangre nueva”, aunque evitó revelar los nombres de sus representantes.

Keiko Fujimori también aseguró que, en un eventual gobierno suyo, se mantendrían los aspectos positivos de la gestión de Alberto Fujimori, pero corrigiendo los hechos negativos ocurridos durante ese periodo.

Cada agrupación política contará con seis integrantes en sus equipos técnicos, cuyos nombres serán oficializados por el Jurado Nacional de Elecciones en las próximas horas.