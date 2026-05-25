Contraloría detecta presuntas irregularidades en contratación de la ONPE durante elecciones

La Contraloría identificó presuntas irregularidades en la contratación de una empresa encargada de la logística electoral durante la primera vuelta, involucrando a 10 funcionarios de la ONPE.

Según el informe, se habrían otorgado puntajes adicionales de manera indebida a la empresa ganadora de la licitación, además de registrarse cambios en las condiciones del proceso.

Entre los mencionados figura el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, señalado como presunto responsable junto a otros funcionarios vinculados a la contratación.

La información ya fue remitida a la Procuraduría Anticorrupción y a la Junta Nacional de Justicia para las investigaciones y acciones correspondientes.