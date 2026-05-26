24 Horas Edición Central

26/05/2026

Keiko Fujimori realizó actividades en Junín durante el día de su cumpleaños

La candidata de Fuerza Popular cumplió actividades en Junín en medio de la campaña electoral y la expectativa por la segunda vuelta.



La candidata presidencial Keiko Fujimori viajó a Junín, donde fue recibida por simpatizantes y pobladores en medio de actividades por su cumpleaños y la campaña rumbo a la segunda vuelta electoral.

Durante su visita, la lideresa de Fuerza Popular continuó sus actividades políticas mientras busca reforzar apoyo en distintas regiones del país de cara a los próximos comicios.

Rafael López Aliaga fija postura rumbo a la segunda vuelta

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga pidió a sus simpatizantes no votar en blanco ni viciar su voto, además de rechazar a la “izquierda radical” en la segunda vuelta.

El líder de Renovación Popular aseguró que continuará defendiendo la vía democrática y constitucional, en medio de la expectativa sobre el destino de los votos obtenidos en la primera vuelta electoral.


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