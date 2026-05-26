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26/05/2026

Rafael López Aliaga pide no votar en blanco ni viciado rumbo a la segunda vuelta

El líder de Renovación Popular exhortó a la ciudadanía a emitir un voto responsable y evitar el ausentismo electoral en la segunda vuelta.



Renovación Popular emitió un pronunciamiento en el que exhorta a la ciudadanía a no viciar su voto y rechazar el comunismo en la segunda vuelta electoral.

Aunque Rafael López Aliaga no expresó un respaldo directo a ningún candidato, sus declaraciones fueron interpretadas como una postura cercana a Fuerza Popular.

El pronunciamiento generó reacciones entre congresistas, quienes debatieron sobre la influencia de los líderes políticos en las decisiones del electorado.

Además, se hizo un llamado a que los ciudadanos emitan un voto responsable e informado de cara a los próximos comicios.


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