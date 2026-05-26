Keiko Fujimori realiza actividades de campaña en Huancayo

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó la ciudad de Huancayo como parte de sus actividades de campaña rumbo a la segunda vuelta electoral. La candidata llegó a la región Junín a pocos días del decisivo proceso electoral en el que se enfrentará a Roberto Sánchez.

Durante su recorrido, Fujimori participó en actividades públicas y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales al bailar huaylarsh, tradicional danza de los Andes centrales del Perú. Vestida con traje típico de la región, la candidata compartió con simpatizantes y asistentes en medio de la celebración por su cumpleaños.

La presencia de la candidata en Junín responde también a una estrategia para fortalecer su respaldo electoral en la región, donde históricamente ha obtenido apoyo mayoritario, aunque existen distritos donde el respaldo al fujimorismo es menor. Entre ellos figuran Río Tambo y Pangoa, zonas donde organizaciones agrarias e indígenas mantienen posiciones críticas frente a Fuerza Popular.

CONTINUARÁ RECORRIENDO REGIONES

La campaña electoral entra en su etapa decisiva con miras al debate presidencial programado para el próximo 31 de mayo. Keiko Fujimori continúa realizando actividades proselitistas en distintas regiones del país con el objetivo de consolidar votos antes de la jornada electoral.