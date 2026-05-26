Intervienen a hombre armado durante mitin de Roberto Sánchez en Huaral

Un hombre armado fue intervenido durante una actividad proselitista del candidato presidencial Roberto Sánchez en Huaral. Según información preliminar, el sujeto protagonizaba disturbios cerca del escenario cuando personal policial y miembros de seguridad detectaron que portaba un arma de fuego.

De acuerdo con la Policía, el intervenido contaba con licencia para portar el arma, aunque presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Tras la intervención, fue trasladado a la comisaría de Huaral, mientras la Depincri continúa realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Durante su recorrido por el norte chico, Roberto Sánchez también respondió a recientes declaraciones de Antauro Humala, quien afirmó que parte de los votos obtenidos por el candidato fueron gracias a su respaldo. Sánchez calificó esas expresiones como “excesivas”, aunque señaló que todos los votos son bienvenidos.

Además, en un mitin realizado posteriormente en Pachacútec, el candidato aseguró que, de llegar a la presidencia y enfrentar una eventual vacancia, renunciaría al cargo y convocaría a nuevas elecciones generales.