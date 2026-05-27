Keiko Fujimori agradece respaldo de Rafael López Aliaga durante mitin en Huancayo

Keiko Fujimori llegó a Huancayo para participar en un multitudinario mitin como parte de sus actividades rumbo a la segunda vuelta electoral. Durante el evento, la lideresa de Fuerza Popular también se animó a bailar junto a sus simpatizantes.

Desde la región Junín, Fujimori agradeció el respaldo político de Rafael López Aliaga y Renovación Popular, señalando que el mensaje de no apoyar al comunismo fue “claro”, aunque no mencionaran directamente su nombre.

La candidata recordó que Junín fue una de las regiones donde Perú Libre obtuvo una alta votación en 2021. Sin embargo, indicó que actualmente el respaldo a ese partido se habría reducido considerablemente.

Además, Fujimori señaló que espera que las instituciones electorales y el Poder Judicial se pronuncien sobre las medidas legales impulsadas por Renovación Popular en el marco del proceso electoral.