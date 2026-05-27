Paro agrario: Gobierno sostuvo reunión con productores de arroz

El Gobierno anunció una serie de medidas para atender la crisis que atraviesan los productores de arroz, en medio de las protestas agrarias registradas en distintas regiones del país. Entre las principales acciones figura la compra de arroz nacional por un monto de S/ 100 millones, además de la asignación de S/ 50 millones para trabajos de descolmatación y mantenimiento de canales de riego.

Los acuerdos fueron alcanzados durante una reunión entre representantes del Ejecutivo, gobiernos regionales y dirigentes del sector arrocero. Según informaron las autoridades, las medidas serán oficializadas mediante un decreto de urgencia cuya publicación está prevista para los próximos días y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, explicó que los recursos estarán dirigidos principalmente a pequeños productores afectados por la caída de precios y las dificultades para comercializar sus cosechas. Asimismo, señaló que se busca fortalecer la asociatividad para facilitar el acceso a créditos y mejorar las condiciones de negociación en el mercado.

PRODUCTORES NO LEVANTA PARO

Pese al anuncio de estas medidas, los productores arroceros aún no levantan el paro agrario y esperan que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos. El Ejecutivo también adelantó que impulsará acciones complementarias para enfrentar el incremento de costos en el agro, como la distribución de fertilizantes y abonos a precios accesibles.