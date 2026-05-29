Balcázar se muestra a favor de dar amnistía a políticos con investigaciones

El presidente José María Balcázar generó polémica tras señalar que estaría a favor de otorgar amnistía a políticos con investigaciones en curso, propuesta que ha encendido el debate político.

El mandatario afirmó que “todos los políticos con algún tipo de investigación” podrían ser considerados en una eventual amnistía, lo que fue cuestionado por su alcance.

Sus declaraciones fueron criticadas por especialistas y actores políticos, quienes advierten que una medida de este tipo podría debilitar la lucha contra la corrupción y el sistema judicial.

Durante el debate, se mencionaron posibles beneficiarios como diversas figuras políticas con procesos abiertos, lo que aumentó la controversia en el escenario político.

Voceros consultados señalaron que una amnistía general podría generar una situación compleja para el país y afectar la percepción de justicia.