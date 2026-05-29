Keiko Fujimori suspende actividades para prepararse rumbo al debate presidencial

Keiko Fujimori suspendió sus actividades de campaña a solo dos días del debate presidencial programado para este domingo en el Centro de Convenciones de San Borja.

Según se informó, la lideresa de Fuerza Popular viene preparando sus propuestas junto a su equipo técnico y asesores con miras al enfrentamiento electoral frente a Roberto Sánchez.

En los últimos días, Fujimori realizó viajes a regiones como Junín y Arequipa, además de actividades en Lima Metropolitana, como parte de su estrategia para captar votos de cara a la segunda vuelta.

El debate presidencial será clave para que la ciudadanía conozca las propuestas y posiciones de ambos candidatos antes de acudir a las urnas el próximo 7 de junio.

Asimismo, se reportó un importante movimiento de personas y vehículos en el local partidario de Fuerza Popular durante las últimas horas, en medio de los preparativos para el evento electoral.