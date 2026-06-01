Iván Arenas analiza debate presidencial: “Keiko buscó conectar con indecisos y Sánchez reforzó el voto antifujimorista”

El analista político Iván Arenas sostuvo que durante el debate presidencial Keiko Fujimori centró su estrategia en captar el voto indeciso, especialmente de los jóvenes, mientras que Roberto Sánchez enfocó su discurso en fortalecer el antifujimorismo de cara a la segunda vuelta.

Arenas señaló que el candidato de izquierda apostó por confrontar constantemente a la lideresa de Fuerza Popular, insistiendo en el discurso antifujimorista para consolidar ese sector electoral. En contraste, indicó que Keiko Fujimori evitó entrar en ataques directos y priorizó presentar propuestas y equipos técnicos.

El especialista también consideró que la candidata fujimorista mostró una postura “encartonada” durante el debate al evitar errores y ceñirse a un discurso más técnico, lo que pudo restarle cercanía con los electores. Sin embargo, afirmó que esta estrategia apuntó a transmitir estabilidad en los días decisivos de campaña.

Sobre Roberto Sánchez, Arenas cuestionó las contradicciones en sus recientes propuestas y la presentación de un nuevo plan de gobierno tras el debate. Además, señaló que el candidato no ha logrado deslindar claramente de figuras como Antauro Humala, lo que podría afectar su intención de captar votos moderados.

Finalmente, el analista aseguró que el principal desafío de Keiko Fujimori no es su contendor directo, sino el antifujimorismo, al que calificó como una narrativa política muy fuerte que ha influido en anteriores procesos electorales.