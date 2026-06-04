Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga expresó este jueves su respaldo a Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Durante una conferencia de prensa, el líder de Renovación Popular exhortó a sus simpatizantes a votar por la candidata de Fuerza Popular, al considerar que el resultado electoral se encuentra muy ajustado.

López Aliaga sostuvo que no puede mantenerse al margen ante el escenario político actual y afirmó que Fujimori representa la “única opción democrática” en esta etapa electoral. En ese sentido, manifestó que el país requiere estabilidad y pidió a sus seguidores apoyar su candidatura en las urnas este domingo 7 de junio.

Asimismo, el exalcalde de Lima invocó a los militantes y simpatizantes de Renovación Popular a participar como personeros de Fuerza Popular durante la jornada electoral. Según indicó, el objetivo es fortalecer la vigilancia en las mesas de votación y alcanzar una mayor cobertura a nivel nacional.

PIDE ESTAR ATENTO

Finalmente, López Aliaga también convocó a los futuros congresistas de los denominados “partidos democráticos” a mantenerse atentos al proceso electoral. Además, señaló que continúa recopilando información sobre presuntas irregularidades detectadas durante los comicios de abril y aseguró que estos hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.