Congreso suspende sesión plenaria tras renuncia de ministro y genera cuestionamientos

El Congreso de la República suspendió la sesión plenaria programada para este jueves luego de que quedara sin efecto la interpelación al entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llano, quien presentó su renuncia al cargo.

La medida llamó la atención debido a que el Parlamento permaneció prácticamente vacío durante la jornada. Algunos legisladores señalaron que acudieron al Palacio Legislativo sin conocer previamente la suspensión de la sesión.

Entre los temas que estaban previstos para ser debatidos figuraban proyectos de ley y propuestas legislativas pendientes de evaluación. Diversos congresistas consideraron que estos asuntos podían haber sido abordados pese a la cancelación de la interpelación.

Hasta el momento, la explicación difundida es que la salida del ministro dejó sin sustento uno de los principales puntos de la agenda. Sin embargo, algunos parlamentarios manifestaron que aún existían temas de interés nacional que justificaban la realización del pleno.