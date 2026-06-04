Embajador de Estados Unidos se pronuncia por elecciones de este domingo

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, se pronunció a través de la red social X a pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, resaltando la importancia de un proceso electoral transparente y confiable.

En su publicación, informó que sostuvo una reunión con representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución encargada de garantizar la legalidad y legitimidad de los comicios.

"Estados Unidos apoya las instituciones democráticas de Perú. Hoy me reuní con el Jurado Nacional de Elecciones. Tiene una tarea de suma importancia: elecciones transparentes y creíbles. La democracia es clave para nuestra región", señaló el diplomático.

El mensaje enfatiza el respaldo a las instituciones democráticas y al desarrollo de elecciones transparentes, sin expresar apoyo a ningún candidato en particular, en medio de la expectativa por la jornada electoral de este domingo.