Más de 1,2 millones de peruanos en el extranjero podrán votar en la segunda vuelta electoral

Más de 1,2 millones de peruanos residentes fuera del país podrán acudir a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente de la República. El proceso se desarrollará en 63 países y contará con centros de votación habilitados por los consulados peruanos.

El canciller Carlos Pareja supervisó las coordinaciones desde el centro de monitoreo electoral y sostuvo reuniones virtuales con representantes consulares para verificar que la jornada se desarrolle con normalidad en cada sede.

Debido a la diferencia horaria, Nueva Zelanda será el primer país en iniciar las votaciones, por lo que los primeros reportes llegarán desde Oceanía y Asia varias horas antes de que comience la jornada electoral en territorio peruano.

Además, para esta segunda vuelta se realizaron ajustes en algunos locales de votación en países como Estados Unidos, Chile, Canadá y Panamá, así como la habilitación de nuevos centros de sufragio en Medio Oriente.