JNE supervisa despliegue del material electoral para la segunda vuelta del 7 de junio

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, supervisó en Lurín el inicio del despliegue del material electoral que será distribuido a nivel nacional con miras a la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio.

Durante su intervención, Burneo señaló que el sistema electoral ha reforzado sus procesos tras la primera vuelta y destacó el trabajo conjunto realizado por el JNE, la ONPE, el Reniec y otras instituciones del Estado para garantizar una elección transparente y ordenada.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para acudir a las urnas y ejercer un voto libre, secreto y responsable. También resaltó la labor de los miembros de mesa, a quienes calificó como piezas fundamentales para el desarrollo de la jornada electoral.

Las autoridades informaron que el traslado del material se realiza mediante 217 camiones de carga, cada uno con resguardo policial, con el objetivo de que todo quede listo en los locales de votación antes del inicio de los comicios.