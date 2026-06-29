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29/06/2026

ONPE al 100%: Keiko Fujimori es presidenta electa del Perú con el 50,135 % de los votos

Con el procesamiento del 100 % de las actas culminado por la ONPE, el siguiente paso será la proclamación oficial de los resultados por el Jurado Nacional de Elecciones.



ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: LUNES 29 DE JUNIO

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo oficial de las elecciones presidenciales, en el que Keiko Fujimori obtuvo la mayor votación por lo tanto se convierte en la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. El proceso queda ahora pendiente de la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con el cómputo final de la ONPE, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9'223,396 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó 9'173,755 votos.

03:10 p

ONPE al 100%

Keiko Fujimori: 50.135%

Roberto Sánchez: 49.865%

Fujimori supera a Sánchez por 49,641 votos

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13:45 p

ONPE al 99.999%

Keiko Fujimori: 50.135%

Roberto Sánchez: 49.865%

Fujimori supera a Sánchez por 49,568 votos

11:20 a

ONPE al 99.992%

Keiko Fujimori: 50.134%

Roberto Sánchez: 49.866%

Fujimori supera a Sánchez por 49,342 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: DOMINGO 28 DE JUNIO

14:58 p

ONPE al 99.990%

Keiko Fujimori: 50.134%

Roberto Sánchez: 49.866%

Fujimori supera a Sánchez por 49,312 votos

12:36 p

ONPE al 99.989%

Keiko Fujimori: 50.134%

Roberto Sánchez: 49.866%

Fujimori supera a Sánchez por 49,191 votos

09:40 a

ONPE al 99.988%

Keiko Fujimori: 50.134%

Roberto Sánchez: 49.866%

Fujimori supera a Sánchez por 49,173 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: SÁBADO 27 DE JUNIO

15:44 p

ONPE al 99.977%

Keiko Fujimori: 50.132%

Roberto Sánchez: 49.868%

Fujimori supera a Sánchez por 48,487 votos

12:16 pm 

ONPE al 99.976%

Keiko Fujimori: 50.132%

Roberto Sánchez: 49.868%

Fujimori supera a Sánchez por 48,626 votos

08:34 am 

ONPE al 99.975%

Keiko Fujimori: 50.132%

Roberto Sánchez: 49.868%

Fujimori supera a Sánchez por 48,573 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: VIERNES 26 DE JUNIO

05:56 am 

ONPE al 99.880%

Keiko Fujimori: 50.121%

Roberto Sánchez: 49.879%

Fujimori supera a Sánchez por 44,588 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: JUEVES 25 DE JUNIO

06:30 am 

ONPE al 99.877%

Keiko Fujimori: 50.121%

Roberto Sánchez: 49.879%

Fujimori supera a Sánchez por 44,453 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

02:15 pm 

ONPE al 99.870%

Keiko Fujimori: 50.118%

Roberto Sánchez: 49.882%

Fujimori supera a Sánchez por 44,109 votos

06:50 am 

ONPE al 99.859%

Keiko Fujimori: 50.118%

Roberto Sánchez: 49.882%

Fujimori supera a Sánchez por 43,386 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MARTES 23 DE JUNIO

02:32 pm 

ONPE al 99.732%

Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%

Fujimori supera a Sánchez por 40,805 votos

12:45 pm 

ONPE al 99.727%

Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%

Fujimori supera a Sánchez por 40,593 votos

05:39 am 

ONPE al 99.716%

Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%

Fujimori supera a Sánchez por 40,600 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: LUNES 22 DE JUNIO

10:25 am 

ONPE al 99.691%

Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%

Fujimori supera a Sánchez por 40,818 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: DOMINGO 21 DE JUNIO

7:20 am 

ONPE al 99.688%

Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%

Fujimori supera a Sánchez por 40,700 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: SÁBADO 20 DE JUNIO

11:25 pm 

ONPE al 99.688%

Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%

03:41 pm

ONPE al 99.662%

Keiko Fujimori: 50.114%

Roberto Sánchez: 49.886%

- Fujimori supera a Sánchez por 41,791 votos

01:50 pm

ONPE al 99.653%

Keiko Fujimori: 50.114%

Roberto Sánchez: 49.886%

- Fujimori supera a Sánchez por 41,779 votos

11:20 pm

ONPE al 99.632%

Keiko Fujimori: 50.113%

Roberto Sánchez: 49.887%

- Fujimori supera a Sánchez por 41,374 votos

08:19 pm

ONPE al 99.627%

Keiko Fujimori: 50.113%

Roberto Sánchez: 49.887%

- Fujimori supera a Sánchez por 41,565 votos

 

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: VIERNES 19 DE JUNIO

12:24 pm

ONPE al 99.515%

Keiko Fujimori: 50.117%

Roberto Sánchez: 49.883%

- Fujimori supera a Sánchez por 42,996 votos

05:44 pm

ONPE al 99.506%

Keiko Fujimori: 50.120%

Roberto Sánchez: 49.880%

- Fujimori supera a Sánchez por 44,101 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: JUEVES 18 DE JUNIO

10:40 pm

ONPE al 99.465%

Keiko Fujimori: 50.117%

Roberto Sánchez: 49.883%

- Fujimori supera a Sánchez por 42,836 votos

7:35 pm

ONPE al 99.437%

Keiko Fujimori: 50.114%

Roberto Sánchez: 49.886%

- Fujimori supera a Sánchez por 41,527 votos

5:26 pm

ONPE al 99.423%

Keiko Fujimori: 50.111%

Roberto Sánchez: 49.889%

- Fujimori supera a Sánchez por 40,765 votos

4:02 pm

ONPE al 99.417%

Keiko Fujimori: 50.112%

Roberto Sánchez: 49.888%

- Fujimori supera a Sánchez por 40,874 votos

14:15 pm

ONPE al 99.395%

Keiko Fujimori: 50.109%

Roberto Sánchez: 49.891%

- Fujimori supera a Sánchez por 39,838 votos

01:35 pm

ONPE al 99.392%

Keiko Fujimori: 50.108%

Roberto Sánchez: 49.892%

- Fujimori supera a Sánchez por 39,650 votos

01:05 pm

ONPE al 99.391%

Keiko Fujimori: 50.108%

Roberto Sánchez: 49.892%

- Fujimori supera a Sánchez por 39,556 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

8:55 pm

ONPE al 99.383%

Keiko Fujimori: 50.107%

Roberto Sánchez: 49.893%

- Fujimori supera a Sánchez por 39,115 votos

6:50 pm

ONPE al 99.265%

Keiko Fujimori: 50.106%

Roberto Sánchez: 49.894%

- Fujimori supera a Sánchez por 38,737 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MARTES 16 DE JUNIO

10:20 pm

ONPE al 99.158%

Keiko Fujimori: 50.100%

Roberto Sánchez: 49.900%

- Fujimori supera a Sánchez por 36,349 votos

08:30 pm

ONPE al 99.148%

Keiko Fujimori: 50.101%

Roberto Sánchez: 49.899%

- Fujimori supera a Sánchez por 36,657 votos

06:20 pm

ONPE al 99.125%

Keiko Fujimori: 50.097%

Roberto Sánchez: 49.903%

- Fujimori supera a Sánchez por 35,486 votos

04:10 pm

ONPE al 99.089%

Keiko Fujimori: 50.098%

Roberto Sánchez: 49.902%

- Fujimori supera a Sánchez por 35,752 votos

01:12 pm

ONPE al 99.082%

Keiko Fujimori: 50.097%

Roberto Sánchez: 49.903%

- Fujimori supera a Sánchez por 35,524 votos

10:25 am

ONPE al 99.056%

Keiko Fujimori: 50.090%

Roberto Sánchez: 49.907%

- Fujimori supera a Sánchez por 33,711 votos

05:49 am

ONPE al 99.033%

Keiko Fujimori: 50.090%

Roberto Sánchez: 49.910%

- Fujimori supera a Sánchez por 32,909 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: LUNES 15 DE JUNIO

11:26 pm

ONPE al 99.031%

Keiko Fujimori: 50.090%

Roberto Sánchez: 49.910%

- Fujimori supera a Sánchez por 32,925 votos

09:23 pm

ONPE al 98.990%

Keiko Fujimori: 50.084%

Roberto Sánchez: 49.916%

08:26 pm

ONPE al 98.968% 

Keiko Fujimori: 50.079%

Roberto Sánchez: 49.921%

- Fujimori supera a Sánchez por 28,592 votos

05:32 pm

ONPE al 98.862% 

Keiko Fujimori: 50.069%

Roberto Sánchez: 49.931%

- Fujimori supera a Sánchez por 25,176 votos

02:35 pm

ONPE al 98.665% 

Keiko Fujimori: 50.053%

Roberto Sánchez: 49.947%

- Fujimori supera a Sánchez por 19,104 votos

12:50 pm

ONPE al 98.623% 

Keiko Fujimori: 50.052%

Roberto Sánchez: 49.948%

- Fujimori supera a Sánchez por 18,956 votos

11:11 am

ONPE al 98.599% 

Keiko Fujimori: 50.051%

Roberto Sánchez: 49.949%

- Fujimori supera a Sánchez por 18,330 votos

10:20 am

ONPE al 98.596% 

Keiko Fujimori: 50.051%

Roberto Sánchez: 49.949%

- Fujimori supera a Sánchez por 18,373 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: DOMINGO 14 DE JUNIO

11:30 pm

ONPE al 98.593% 

Keiko Fujimori: 50.051%

Roberto Sánchez: 49.949%

6:26 pm

ONPE al 98.593% 

Keiko Fujimori: 50.051%

Roberto Sánchez: 49.949%

1:50 pm

ONPE al 98.590% 

Keiko Fujimori: 50.052%

Roberto Sánchez: 49.948%

- Fujimori supera a Sánchez por 18,832 votos

11:25 am

ONPE al 98.558% 

Keiko Fujimori: 50.051%

Roberto Sánchez: 49.949%

- Fujimori supera a Sánchez por 18,421 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: SÁBADO 13 DE JUNIO

09:52 pm

ONPE al 98.552% 

Keiko Fujimori: 50.051%

Roberto Sánchez: 49.949%

- Fujimori supera a Sánchez por 18,488 votos

07:41 pm

ONPE al 98.545% 

Keiko Fujimori: 50.049%

Roberto Sánchez: 49.951%

- Fujimori supera a Sánchez por 17,918 votos

05:16 pm

ONPE al 98.516% 

Keiko Fujimori: 50.044%

Roberto Sánchez: 49.956%

- Fujimori supera a Sánchez por 15,997 votos

04:03 pm

ONPE al 98.449% 

Keiko Fujimori: 50.034%

Roberto Sánchez: 49.966%

- Fujimori supera a Sánchez por 12,391 votos

3:40 pm

ONPE al 98.410% 

Keiko Fujimori: 50.026%

Roberto Sánchez: 49.974%

- Fujimori supera a Sánchez por 9,504 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: VIERNES 12 DE JUNIO

11:50 pm

ONPE al 98.327% 

Keiko Fujimori: 50.012%

Roberto Sánchez: 49.988%

- Fujimori supera a Sánchez por 4,519 votos

10:05 pm

ONPE al 98.326% 

Keiko Fujimori: 50.012%

Roberto Sánchez: 49.988%

- Fujimori supera a Sánchez por 4,501 votos

8:30 pm

ONPE al 98.323% 

Keiko Fujimori: 50.012%

Roberto Sánchez: 49.988%

- Fujimori supera a Sánchez por 4,310 votos

6:35 pm

ONPE al 98.304% 

Keiko Fujimori: 50.010%

Roberto Sánchez: 49.990%

- Fujimori supera a Sánchez por 3,616 votos

4:42 pm

ONPE al 98.282% 

Keiko Fujimori: 50.005%

Roberto Sánchez: 49.995%

- Fujimori supera a Sánchez por 1,775 votos

12:19 pm

ONPE al 98.269% 

Keiko Fujimori: 50.005%

Roberto Sánchez: 49.995%

- Fujimori supera a Sánchez por 1,664 votos

11:30 am

ONPE al 98.266% 

Keiko Fujimori: 50.004%

Roberto Sánchez: 49.996%

- Fujimori supera a Sánchez por 1,512 votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: JUEVES 11 DE JUNIO

11:25 pm

ONPE al 98.258% 

Keiko Fujimori: 50.004%

Roberto Sánchez: 49.996%

- Fujimori supera a Sánchez por 1,303 votos

09:50 pm

ONPE al 98.257% 

Keiko Fujimori: 50.003%

Roberto Sánchez: 49.997%

- Fujimori supera a Sánchez por 1,224

07:02 pm

ONPE al 98.254% 

Keiko Fujimori: 50.003%

Roberto Sánchez: 49.997%

- Fujimori supera a Sánchez por 1,027

05:25 pm

ONPE al 98.243% 

Keiko Fujimori: 50.002%

Roberto Sánchez: 49.998%

- Fujimori supera a Sánchez por 756

03:50 pm

ONPE al 98.239% 

Keiko Fujimori: 50.002%

Roberto Sánchez: 49.998%

- Fujimori supera a Sánchez por 759

01:45 pm

ONPE al 98.236% 

Keiko Fujimori: 50.002%

Roberto Sánchez: 49.998%

- Fujimori supera a Sánchez por 859

01:22 pm

ONPE al 98.234% 

Keiko Fujimori: 50.002%

Roberto Sánchez: 49.998%

11:50 am

ONPE al 98.230% 

Keiko Fujimori: 50.003%

Roberto Sánchez: 49.994%

07:51 am

ONPE al 98.216% 

Keiko Fujimori: 50.002%

Roberto Sánchez: 49.998%

12:00 am
ONPE al 98.215% 

Keiko Fujimori: 50.002%

Roberto Sánchez: 49.998%

ACTAS DE VOTACIÓN

Al respecto, el jefe interino de la ONPEBernardo Pachas, dijo que la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer los resultados, a través de una plataforma que recoge las actas de votación  a nivel nacional y del extranjero.

Para ingresar al portal haz clic AQUÍ. Es importante saber que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio del Perú y de todo el mundo.


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