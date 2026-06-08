Melvin Escudero analiza panorama económico luego de conocerse los primeros resultados

La incertidumbre política generada tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya viene teniendo repercusiones en la economía nacional. Así lo sostuvo el economista Melvin Escudero durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, donde advirtió que este panorama ha impulsado el alza del precio del dólar.

Escudero explicó que, en caso de que Roberto Sánchez resulte ganador de los comicios, será fundamental que el candidato de Juntos por el Perú envíe un mensaje de tranquilidad a los mercados. En ese sentido, consideró importante mantener la estabilidad económica y ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

El especialista también destacó que otro factor clave para generar confianza será la designación del próximo presidente del Consejo de Ministros y de los integrantes del gabinete ministerial. Según indicó, estas decisiones serán observadas de cerca por los agentes económicos e inversionistas.

A ESPERAR RESULTADOS OFICIALES

Finalmente, Melvin Escudero sostuvo que será necesario esperar el avance del conteo oficial de votos durante los próximos días por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para conocer el rumbo político del país y evaluar sus efectos en la economía, dependiendo de quién resulte elegido como próximo presidente del Perú.