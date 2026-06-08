Enzo Elguera comenta escenario político tras la segunda vuelta

En entrevista con el noticiero 24 Horas Mediodía, el CEO de la consultora Imasolu y analista político, Enzo Elguera, aseguró que todavía no es responsable declarar a un ganador de la segunda vuelta electoral debido a la estrecha diferencia que existe entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El especialista explicó que el actual escenario refleja un empate técnico y destacó que los votos provenientes del extranjero podrían modificar el resultado final. En ese sentido, indicó que Keiko Fujimori tendría posibilidades de imponerse con una ventaja aproximada de entre 20 mil y 27 mil votos.

Asimismo, Elguera señaló que uno de los factores que influirá en el desenlace es el alto nivel de ausentismo registrado durante la jornada electoral. Según precisó, cerca de la cuarta parte del electorado no acudió a las urnas, lo que podría tener impacto en el análisis de los resultados.

QUEDAN VOTOS POR CONTABILIZAR

Finalmente, el analista recordó que aún quedan por contabilizar actas de distintas zonas del interior del país, las cuales podrían favorecer a Roberto Sánchez. No obstante, reiteró que los votos emitidos por los peruanos en el extranjero beneficiarían mayoritariamente a Keiko Fujimori, por lo que pidió esperar el conteo oficial.