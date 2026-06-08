Comienza envío de actas observadas a Jurados Especiales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este lunes 8 de junio se registraron 1.525 actas de votación observadas, las cuales comenzaron a ser remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su respectiva evaluación y resolución.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayor cantidad de actas observadas se concentra en Lima, con 919 registros, seguida por Callao con 69 y Piura con 68. Estas circunscripciones forman parte de las regiones donde la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene una mayor votación según los resultados preliminares.

Las actas observadas serán revisadas por los Jurados Electorales Especiales para determinar si los votos contenidos en ellas pueden ser incorporados al conteo oficial. Este procedimiento forma parte del proceso electoral y busca garantizar la transparencia y legalidad del escrutinio.

ESTRECHA DIFERENCIA

El envío de estas actas se realiza en un contexto de estrecha diferencia entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, por lo que la resolución de los documentos observados podría tener incidencia en los resultados finales de la segunda vuelta electoral.