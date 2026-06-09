Luis Benavente evalúa la participación ciudadana en la segunda vuelta

El analista político y director de Vox Populi, Luis Benavente, sostuvo que el nivel de ausentismo registrado en estas elecciones es relativamente alto en comparación con otros procesos electorales realizados en el país. Según indicó, este comportamiento responde a diversos factores sociales y políticos.

Benavente afirmó que el Perú presenta un bajo nivel educativo y una escasa cultura política, aspectos que, a su juicio, influyen en la participación ciudadana y en el desarrollo de los comicios. Asimismo, señaló que estos elementos deben ser tomados en cuenta al analizar los resultados.

Respecto al desenlace de la segunda vuelta, el especialista estimó que no habrá una victoria amplia para ninguno de los candidatos. Sin embargo, consideró que los votos provenientes del extranjero favorecerán a Keiko Fujimori, quien, según su proyección, se impondría a Roberto Sánchez por una diferencia de entre 60 mil y 100 mil votos.

VIGILAR LOS VOTOS

Finalmente, Luis Benavente manifestó que todas las miradas deben estar puestas en la ONPE durante esta etapa del conteo oficial. En ese sentido, remarcó la importancia de que el proceso se desarrolle con transparencia para evitar cualquier cuestionamiento sobre el respeto al voto ciudadano y a la voluntad popular.