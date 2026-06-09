Proyecciones apuntan a que Keiko Fujimori podría superar a Roberto Sánchez en el conteo final

La disputa por la Presidencia continúa voto a voto, pero las proyecciones más recientes apuntan a un escenario favorable para Keiko Fujimori. Conforme se procesan las actas pendientes, la distancia con Roberto Sánchez se acorta cada vez más.

Especialistas advierten que los votos provenientes del extranjero podrían resultar determinantes. Mientras las actas nacionales que favorecen a Sánchez comienzan a agotarse, los sufragios llegados desde el exterior podrían inclinar la balanza a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

Entre los análisis destaca el realizado por el ingeniero de software Luis Rivera Núñez, quien anteriormente proyectó correctamente el pase de Roberto Sánchez a la segunda vuelta. Según sus estimaciones, Keiko Fujimori lograría superar a su rival con una ventaja importante a medida que avance el conteo.

Pese a estas proyecciones, la definición oficial dependerá de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, entidades encargadas de procesar las actas observadas y proclamar los resultados. La última palabra la tendrá el voto de los peruanos.