Observadores de la Unión Europea piden agilizar conteo de votos

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea manifestó su preocupación por el tiempo que demandará la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Annalisa Corrado, jefa de la delegación, indicó que los retrasos prolongados pueden generar incertidumbre en la población y favorecer la aparición de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

La representante europea explicó que la demora responde a procedimientos contemplados en la legislación peruana, como la revisión de actas observadas, la posibilidad de presentar apelaciones y la llegada física del voto emitido en el extranjero. Asimismo, recordó que el Jurado Nacional de Elecciones prevé proclamar los resultados definitivos a mediados de julio.

Durante la presentación del informe preliminar, la misión también se refirió a las denuncias sobre cédulas de votación presuntamente marcadas antes de ser entregadas a los electores. Corrado sostuvo que se trató de hechos aislados que fueron atendidos de inmediato por las autoridades y que no impidieron el ejercicio del derecho al voto.

GARANTÍAS EN EL PROCESO

En la conferencia de prensa participaron además el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Ambos coincidieron en que la normativa electoral vigente prioriza las garantías del proceso y señalaron que cualquier cambio para agilizar la proclamación de resultados requerirá una revisión de la Ley Orgánica de Elecciones.