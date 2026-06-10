CEO de CIT analiza conteo de votos de la ONPE entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En medio del conteo de votos que viene realizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el CEO de CIT, José Manuel Saavedra, analizó el panorama electoral y compartió su postura sobre los resultados.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Saavedra enfatizó que los comicios del domingo 7 de junio han sido unos de los más reñidos en la historia del Perú. Además, hizo un llamado a los simpatizantes de ambos candidatos a respetar los resultados finales.

“Falta procesar aún los votos del extranjero y se estima que serían favorables a Keiko Fujimori. Por el lado de Roberto Sánchez, faltan los votos de Megantoni, que son cerca de 10 mil. Hay que tener prudencia y calma. El Perú necesita reconciliarse y no violencia (…) Nunca hemos visto un resultado tan apretado como el peruano”, manifestó.

Actas impugnadas podrían definir el futuro del Perú

De acuerdo con la percepción del CEO de CIT, José Manuel Saavedra, las actas impugnadas podrían ser determinantes para definir el futuro del país y conocer quién será el nuevo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. “La información completa se tendrá cuando accedamos a las mesas impugnadas. Por el momento, solo se puede estimar”.