Congresistas opinan sobre ausentismo en las votaciones

El nivel de ausentismo registrado en las últimas elecciones presidenciales generó diversas reacciones entre integrantes del Congreso de la República. De acuerdo con las cifras difundidas, más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para sufragar, pero más de 6 millones no acudieron a las urnas durante la jornada electoral.

Algunos congresistas coincidieron en que este resultado estaría relacionado con el descontento de un sector de la población, que no se sintió representado por ninguno de los dos candidatos que disputan la Presidencia de la República.

La congresista Patricia Juárez sostuvo que muchos peruanos no están tomando con la debida seriedad el futuro del país y recordó que el voto constituye una de las principales herramientas de participación ciudadana dentro de una democracia.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

En ese sentido, la parlamentaria exhortó a la población a involucrarse activamente en la política, no solo a través de las críticas, sino también ejerciendo su derecho al sufragio, al considerar que la participación electoral es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas.