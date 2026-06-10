Keiko Fujimori pide prudencia y espera resultados oficiales mientras avanza el conteo de votos

Keiko Fujimori afirmó que su agrupación sigue con optimismo el avance del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, aunque remarcó que esperará los resultados oficiales antes de pronunciarse sobre un eventual triunfo electoral.

La candidata de Fuerza Popular indicó que los votos procedentes del extranjero y las actas observadas mantienen las expectativas de su partido, debido a que gran parte de estos sufragios provendrían de zonas donde cuenta con mayor respaldo.

Asimismo, hizo un llamado a actuar con responsabilidad y cautela frente a las proyecciones que circulan en redes sociales, señalando que la voluntad popular debe ser respetada y que serán las instituciones electorales las encargadas de emitir el resultado final.

Fujimori también agradeció el trabajo de los personeros desplegados en más de 90 mil mesas de sufragio y sostuvo que el país deberá buscar la unidad nacional una vez concluido el proceso electoral, independientemente de quién resulte ganador.