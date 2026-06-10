¿Cómo votaron los peruanos en países de América?

Las últimas valijas diplomáticas con los votos de los peruanos residentes en el extranjero llegaron este miércoles a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Centro, completando una etapa clave del proceso electoral. En el exterior se instalaron 2,506 mesas de sufragio en 219 locales de votación distribuidos en los cinco continentes.

La internacionalista Berit Knudsen indicó que el voto extranjero podría tener un peso importante en el resultado final debido al estrecho margen entre los candidatos. Asimismo, sostuvo que la tendencia observada en el escrutinio muestra una mayor preferencia por la candidata de Fuerza Popular entre los peruanos que residen fuera del país.

De acuerdo con los resultados difundidos por la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo el 71.42 % de los votos en México, el 72.97 % en Colombia y el 75.86 % en Nicaragua, con el total de actas contabilizadas en esos países. En contraste, en Cuba, donde solo 17 ciudadanos acudieron a sufragar de un total de 137 electores hábiles, la mayoría respaldó a Roberto Sánchez.

SITUACIÓN EN ASIA

La especialista también destacó el comportamiento electoral registrado en Asia, al considerarlo una de las mayores sorpresas de la jornada. Mientras avanza el procesamiento de las actas del exterior, las autoridades electorales continúan con el cómputo oficial que definirá el resultado final de la segunda vuelta presidencial.