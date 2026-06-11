Elecciones 2026: ¿Cómo funciona el recuento de votos? Especialista lo explica

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Bagua inició el recuento de votos correspondientes a las actas observadas durante la segunda vuelta presidencial, como parte del procedimiento establecido para garantizar la correcta contabilización de los sufragios.

Durante una audiencia pública se revisaron una a una las cédulas electorales contenidas en las actas observadas, con el objetivo de corregir posibles inconsistencias detectadas durante el procesamiento de los resultados. Jurados Electorales Especiales de otras jurisdicciones, como Lambayeque, Chanchamayo y Tambopata, también programaron audiencias similares.

¿CÓMO ES EL RECUENTO DE VOTOS?

Al respecto, la especialista en legislación electoral Silvia Guevara explicó que las actas observadas son identificadas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) cuando se detectan errores materiales o inconsistencias durante su procesamiento.

Entre las observaciones más frecuentes figuran la ausencia de firmas de miembros de mesa, campos incompletos o diferencias entre el número de electores y la cantidad de votos registrados. Según indicó, cuando estas observaciones pueden ser subsanadas mediante la verificación de los ejemplares remitidos al JEE, se emite una resolución y posteriormente el acta es incorporada al conteo oficial de la ONPE.

Sin embargo, cuando las inconsistencias no pueden resolverse mediante cotejo documental, corresponde realizar un recuento de votos. Para ello, el JEE abre los sobres lacrados que contienen las cédulas electorales y efectúa una nueva contabilización en una audiencia pública con la participación de representantes del Ministerio Público y personeros de las organizaciones políticas involucradas.