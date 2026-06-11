Actas de Yaquerana serán las últimas en ingresar al cómputo oficial de votos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las nueve actas electorales provenientes del distrito de Yaquerana, en la provincia de Requena, serán las últimas en incorporarse al cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial. El retraso se debe a las dificultades generadas por el mal tiempo en esa zona de Loreto.

El organismo electoral explicó que las actas deben ser trasladadas al centro de cómputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Requena para su procesamiento. Una vez completado este procedimiento, se habrá contabilizado la totalidad de los votos emitidos en el proceso electoral.

La ONPE detalló que el procesamiento de actas alcanza el 98.360 %, con 88 743 actas contabilizadas, mientras que 1 471 fueron remitidas a los Jurados Especiales Electorales (JEE) para su evaluación y nueve continúan pendientes por causas climáticas.

CONTINÚA EL EMPATE TÉCNICO

La incorporación de estas últimas actas mantiene la expectativa sobre el resultado final de la segunda vuelta presidencial, debido a la reducida diferencia entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Con el avance actual del conteo, ambos partidos continúan en un escenario de empate técnico.