Cancillería aclara demora de actas desde Buenos Aires y descarta irregularidades electorales

La Cancillería respondió a los cuestionamientos sobre la llegada tardía de actas electorales desde Buenos Aires y afirmó que todo el proceso se desarrolló respetando los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica de Elecciones.

Según explicó la institución, la normativa vigente no contempla la transmisión digital de actas desde el exterior para su contabilización oficial, por lo que el traslado mediante valijas diplomáticas se realizó conforme al protocolo electoral.

Asimismo, precisó que las actas y cédulas estuvieron resguardadas desde el cierre del escrutinio por los miembros de mesa, quienes sellaron el material electoral para garantizar su seguridad e integridad durante el traslado.

JEE rechazó pedido de nulidad de mesas en Estados Unidos

En paralelo, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró inadmisible el pedido de nulidad presentado por Juntos por el Perú sobre 647 mesas de sufragio en Estados Unidos. El organismo señaló que no se adjuntó el comprobante de pago correspondiente ni se presentaron pruebas concretas que acrediten las presuntas irregularidades denunciadas.