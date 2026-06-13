Keiko Fujimori sobre pedido de Roberto Sánchez de un reconteo de votos: Les ha faltado leer mejor la ley

Respecto a la solicitud del candidato Roberto Sánchez de un reconteo de votos de la segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció señalando que la referida propuesta excedería considerablemente el marco normativo electoral.

"Sí, escuché al candidato Roberto Sánchez pedir un conteo de la totalidad de las actas. Entonces, aquí es importante precisar cuáles son las normas, porque la democracia está basada en reglas, en normas, en leyes y en la Constitución", señaló.

FACULTAD ARBITRARIA

Fujimori Higuchi indica que el proceso electoral cuenta con mecanismos de control internos que no pueden ser ignorados. La observación de las actas no es una facultad arbitraria, sino una función institucional, en respuesta al postulante de Juntos por el Perú.

"Entonces, hay 1550 actas que van a ser probablemente recontadas. ¿Y quién lo define? Los jurados especializados. Estos jurados están dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones...creo que lo que ha faltado, en todo caso, por parte de Juntos por el Perú, es leer mejor la ley y el reglamento", indicó.